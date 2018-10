Paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 ottobre a Missaglia, in provincia di Lecco, per un incidente domestico che poteva avere serie conseguenze: una bimba di un anno ha ingoiato una pastiglia di detersivo per lavatrice. L'episodio è accaduto attorno alle 13 in un'abitazione in via Papa Giovanni XXIII, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza. La piccola era in casa assieme alla madre e, approfittando di un momento di disattenzione del genitore, ha ingurgitato la pastiglia di detersivo. La mamma si è accorta che la figlioletta presentava schiuma alla bocca e continuava a rigurgitare: ha chiamato immediatamente il 118, che ha inviato sul posto un'automedica, un'ambulanza e anche un elicottero. Fortunatamente le condizioni della bambina si sono rivelate meno gravi del previsto: dopo le prime cure fornite sul posto la bambina è stata portata in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Merate. È stata ricoverata in osservazione per alcune ore ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione e non è considerata in pericolo di vita. A coordinare l'intervento dei medici, a distanza, sono stati gli esperti del Centro antiveleno che si trova all'ospedale Niguarda.