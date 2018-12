Non sono bastati i continui richiami, né la decisione di cambiare il percorso della scuolabus, così uno studente delle medie è stato punito per il suo atteggiamento indisciplinato. Un mese senza poter utilizzare lo scuolabus, a bordo del quale il ragazzo assumeva tutti i giorni comportamenti inaccettabili. La decisione è stata presa dal Comune di Garlate, in provincia di Lecco, che da mesi monitorava la situazione grazie anche alla presenza di sul pullman di agenti della polizia locale che a sorpresa effettuavano dei controlli per garantire la sicurezza. Altri cinque studenti che quotidianamente utilizzano lo scuolabus sono stati richiamati ufficialmente per il loro comportamento fuori dalle righe. Si tratta di un primo monito, è stato spiegato, a cui qualora dovesse aggiungersene un secondo scatterebbe la medesima punizione: no al pullman per un mese.

Il sindaco: "Non accettiamo questi comportamenti"

"Spiace essere arrivati a questo punto, ma non possiamo permetterci di far passare il messaggio che questi comportamenti possano passarla liscia", il commento del sindaco Conti che ha tenuto a specificare che i comportamenti assunti dal ragazzo e dagli altri cinque studenti non sono collegati a episodi di bullismo: "Per fortuna non si tratta di questo, ma è comunque grave. Alcuni studenti si comportano male, si sdraiano per non far sedere altri compagni, urlano e saltano", ha concluso il sindaco.