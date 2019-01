Erano intenti a urinare contro diversi mezzi dei vigili del fuoco depositati in un'area dismessa quando sono stati notati da alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell'ordine. Così quando gli uomini della polizia sono giunti in via Don Ticozzi, a Lecco, si sono trovati di fronte a tre uomini che all'interno dell'area aveva creato una sorta di accampamento dove vivevano, bivaccando e dormendo anche all'interno degli stessi mezzi dei pompieri. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato immediatamente i primi due, uno dei quali erano intento a dormire, che si sono mostrati collaborativi e hanno fornito documenti e generalità.

Un terzo invece alla vista dei poliziotti è fuggito scavalcando le mura di cinta dell'area: è nato così un inseguimento al termine del quale il fuggiasco è stato immobilizzato, non prima però di aver reagito in modo aggressivo e violento aggredendo due poliziotti al volto. Uno di questi sarebbe stato colpito al volto con una valigia: i due agenti sono stati medicati da un'ambulanza giunta poi sul posto e dopo essere giunti in ospedale i due hanno ricevuto una prognosi di 5 e 10 giorni. Il giovane, un 25enne di nazionalità nigeriana, è stato ammanettato e accompagnato in Questura dove gli sono state mosse le accuse di violenza e resistenza a Pubblico ufficiale. Il tribunale di Lecco questa mattina ha convalidato il fermo con la misura della custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.