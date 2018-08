Una ragazza di 32 anni di Monocratico in provincia di Livorno si era vista rubare, a metà dello scorso mese, il suo orologio da 3.300 euro. Un Breitling Navitimer che di certo non poteva passare inosservato in un'asta online. Così, quando lo ha visto in vendita su Ebay, ha avuto pochi dubbi sul fatto che fosse il suo. Si è recata così di corsa ai carabinieri a sporgere denuncia.

I militari della Stazione di Porta Genova hanno così intercettato l'uomo che aveva messo in vendita il prezioso orologio su internet a Milano, ma prima la stessa vittima aveva trattato l'acquisto del maltolto assieme ai carabinieri, che si sono così presentati all'appuntamento. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire alti tre orologi rubati di un valore compreso tra i 3000 e i 500 euro, che con tutta probabilità doveva ancora tentare di vendere.