Nonostante l'età non si è data per vinta e, quando ha capito di essere stata derubata, ha inseguito le ladre ed è riuscita a farne arrestare una. Protagonista dell'incredibile storia un'anziana donna italiana di 77 anni che, mentre passeggiava tra le bancarelle del mercato rionale di via Gaeta, in zona Affori a Milano, brulicante di persone, si è accorta che qualcosa non andava: due donne cinesi le si sono avvicinate con una scusa e hanno approfittato di un momento di distrazione dell'anziana per rubarle il portafogli.

La 77enne, però, si è accorta subito del furto: invece di accettare la cosa, ha preso ad inseguire le due ladre, che nel frattempo si erano date alla fuga, allertando nel contempo anche la polizia. La donna ha raggiunto le ladre in via Brusuglio: qui, una di loro ha cercato di colpirla con un ombrello, mentre l'altra ha continuato la fuga, facendo perdere le sue tracce. Nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, hanno bloccato la borseggiatrice, una cittadina cinese di 54 anni, incensurata e senza permesso di soggiorno in Italia, che è stata accusata di rapina impropria. La refurtiva è stata recuperata e consegnata alla legittima proprietaria.