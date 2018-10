in foto: Militanti di Forza Nuova sui treni della linea Bergamo–Milano – Foto Forza Nuova

‘Passeggiate' nei treni per sorvegliare e garantire la sicurezza dei pendolari. "I nostri militanti saranno sempre più spesso a bordo", promettono gli organizzatori delle ‘Passeggiate della sicurezza', cioè delle ronde sui treni regionali ideate da alcuni membri di Forza Nuova. Un'iniziativa, già messa in atto la scorsa settimana sui convogli della linea Milano-Bergamo, che non piace al Comitato pendolari Bergamo, i cui portavoce parlano di "una vergogna di un Paese che permette a questi tizi di salire a bordo treno e farsi pure una foto di gruppo, ma vieta ai City Angels di arrivare sui binari. Attendiamo delle risposte dalla Regione Lombardia". "La linea Bergamo-Milano è stata dichiarata una delle più pericolose d'Italia per i furti e le aggressioni ai pendolari in viaggio per lavoro o studio. Abbiamo constatato come le condizioni di sicurezza su questi treni, soprattutto per donne, anziani e studenti piu' giovani, ma anche per il personale del treno, siano assolutamente carenti", si difende Forza Nuova.

Cgil: "Inaccettabili le ronde"

Secondo la Cgil Lombardia "la ronda di Forza Nuova sul treno serale della tratta Bergamo-Milano dello scorso giovedì 4 ottobre è un fatto grave e inaccettabile. Trenord, Regione Lombardia e le autorità farebbero meglio a mettere in campo le azioni necessarie a garantire la sicurezza di lavoratori e viaggiatori (c'è ancora molta strada da fare) e condannare chi, come Forza Nuova, usa questo tema solo per una inutile, squallida e intollerabile provocazione. Per questo chiediamo che si faccia chiarezza immediata".