Da bottiglie di plastica usate a nuove panchine ecologiche. È il progetto realizzato dal Comune di Gallarate con Aemme Linea Ambiente, il gestore della raccolta dei rifiuti della città della provincia di Varese.

Gallarate: le bottiglie usate di plastica diventano panchine

La posa della prima panchina nel parco di viale Milano, documentata da Varesenews, è stata così commentata dall'assessore ai Lavori pubblici Sandro Rech: "Panchine a km zero, con materiale prodotto sul territorio (a Fagnano) e utilizzando plastica riciclata di provenienza gallaratese".

Materiale ecologico a chilometro zero

Le panchine riciclate sono realizzate con un estruso di un granulo composito WPC (wood plastic composite), composto all’80 per cento di PVC riciclato, al 19 per cento di farina di faggio e per l’1 per cento di additivi-coloranti. Una "ricetta" che garantisce alta resistenza, buon peso specifico (0,8 chili per ogni dm3), resistenza al calore diretto.

Dal design alla moda: la nuova vita dei prodotti di scarto

Lo sviluppo di oggetti di design da materiali riciclati è una pratica sempre più diffusa nelle pubbliche amministrazioni, ma non solo. La seconda vita dei materiali ha conquistato anche la moda. È di poche settimana fa la decisione di Gucci di realizzare la prima collezione sostenibile nata da scarti e materiali riciclati. Anche le aziende di cosmetica hanno iniziato a progettare non solo formulazioni naturali e biologiche, ma anche packaging attenti all’ambiente, riciclabili e riutilizzabili. E a Napoli c'è anche un locale che propone uno scambio: “Ogni tre pezzi di plastica riciclata, riceverete un libro in omaggio”