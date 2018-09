in foto: Sergio Barozzi

Noto giuslavorista milanese, eletto "avvocato dell'anno" nel 2017, Sergio Barozzi è morto ieri nella sua casa di campagna di Nizza Monferrato, Asti. Lo shock anafilattico in seguito alla puntura di un insetto, forse un'ape oppure un calabrone, gli è stato fatale. A riportare la notizia è l'edizione milanese del Corriere della Sera. "Schietto, ironico, intelligente, sempre capace di sorridere, Sergio Barozzi ha contribuito in maniera attiva al cambiamento che negli ultimi anni ha interessato la professione legale nel nostro Paese mettendo in discussione i retaggi del passato e cercando di infondere, in tanti colleghi spaventati dell'evoluzione rapida delle cose, fiducia nel futuro", si legge sul sito di Legalcommunity. Proprio da Legalcommunity nel 2017 Barozzi ha ricevuto il premio quale come miglior Avvocato dell'anno 2017 nella categoria Relazioni Industriali.

Tifoso interista e appassionato di rubgy, il legale era vicepresidente del Cus Milano, che sul proprio sito lo ricorda così: "Sergio Barozzi, il nostro consigliere avvocato, vicepresidente di CUS Milano Rugby, uomo di sport da sempre, è improvvisamente mancato. Tutto il CUS Milano, ancora incredulo, lo ricorda con grande affetto ed è vicino alla moglie Giovanna e ai giovani Idano ed Emilio. Ciao Sergio, un grande abbraccio da tutti noi". Al centro sportivo Giurati, dove il CUS Milano gioca, periferia est del capoluogo lombardo, si terrà mercoledì prossimo una cerimonia per ricordare Sergio Barozzi.