In questo periodo di crisi economica seguita alla fase più acuta dell'emergenza Coronavirus, è da segnalare un nuova opportunità lavorativa offerta da Trenord, azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia. La società cerca 20 persone da impiegare presso le biglietterie e come assistenti commerciali. Le figure professionali saranno inserite nella direzione commerciale con mansioni di vendita nelle biglietterie e assistenza commerciale alla clientela. Le selezioni prevedono un percorso di valutazione condotto dall’azienda e da un partner specializzato. I profili selezionati dovranno seguire un periodo di formazione e poi entreranno a far parte dell'organico di Trenord, che conta oltre 4000 dipendenti. L'assunzione è prevista entro la fine dell'anno in corso.

I requisiti e dove candidarsi

Agli aspiranti candidati sono richiesti i seguenti requisiti: il diploma di scuola media superiore, l'ottima conoscenza della lingua italiana e una buona conoscenza dell’inglese e la disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi. Richiesta anche la disponibilità a lavorare e dunque spostarsi su tutto il territorio lombardo. Per gli aspiranti candidati sarà essenziale inoltre possedere una buona padronanza degli strumenti digitali. Ottime capacità comunicative e relazionali per rapportarsi al pubblico completano il profilo dell'aspirante candidato. Le selezioni sono aperte fino a mercoledì 27 maggio. Coloro che fossero interessati possono inviare la propria candidatura accedendo alla sezione "Lavora con noi" sul sito web Trenord.it.