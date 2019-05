Interessante offerta di lavoro durante i mesi estivi in Lombardia. Poste Italiane cerca infatti portalettere da assumere con un contratto a tempo determinato a partire dal mese di giugno e per tutto il periodo estivo. Le ricerche sono aperte in tutte le province lombarde: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lodi, Lecco e Monza e Brianza. All'atto dell'invio della candidatura si dovrà indicare una sola area di preferenza, ma l'azienda precisa che le zone di assegnazione saranno successivamente individuate nell’ambito delle aree territoriali in base alle esigenze aziendali.

Poste Italiane cerca portalettere: i requisiti

Ai candidati non sono richieste conoscenze specifiche, ma solo il possesso di alcuni requisiti: un diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70 su 100 oppure un diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima di 102 su 110, una patente di guida valida per condurre il motomezzo aziendale, che è un motorino di cilindrata 125 e infine l'idoneità generica al lavoro da documentare con certificato della Agenzia per la tutela della salute di appartenenza o del proprio medico di base. Coloro che fossero interessati a presentare la propria candidatura lo possono fare sul sito di Poste Italiane (qui il link) fino al 3 giugno 2019. I candidati saranno riceveranno una mail o una richiesta di convocazione in sede. Le prove di selezione prevedono un primo step con un test di logica e poi un colloquio in sede e la prova di guida del motorino aziendale. Il superamento di tutte le prove è fondamentale per ottenere il lavoro.