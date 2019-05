Atm assume e cerca diversi profili professionali a Milano e in provincia. L'Azienda Trasporti Milanesi SpA, nata nel 1931, è una società pubblica di proprietà del Comune di Milano. Gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo e in 46 comuni della provincia. Oggi ha quasi 10mila dipendenti e trasporta ogni giorno circa 2 milioni di clienti. Le offerte di lavoro che Atm propone sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera, anche giovani anche senza esperienza, e prevedono stage e assunzioni, sia full time che part time. La selezione riguarda diplomati e laureati per posizioni lavorative nel territorio di Milano e provincia.

Le posizioni aperte in Atm e i requisiti richiesti

Sono diverse le figure professionali che Atm sta cercando. Conducenti di linea bus e conducenti di tram dotati di patente di guida di categoria D o DE e di Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone (CQC). Preferibilmente diplomati e con buona conoscenza della lingua inglese. Ausiliari per la mobilità preferibilmente diplomati e con esperienza pregressa nel ruolo o in posizioni a contatto con il pubblico. Per candidarsi bisogna avere la patente di guida B e una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Assistenti di direzione, diplomati e con esperienza nel ruolo, i candidati devono possedere capacità organizzative, comunicative e relazionali, ed essere flessibili e resistenti allo stress. Tecnici impianti di trazione con diploma di perito elettrico o meccanico e l’abilitazione all’utilizzo PLE con o senza stabilizzatori. Richiesta la patente di guida B o C (preferibile), competenze di base in materia di sicurezza e l’attestato PES / PAV. I candidati devono aver frequentato corsi di formazione per segnaletica stradale / allestimento cantieri mobili e sicurezza generale e specifica rischio alto. Richiesta disponibilità a lavorare su turni diurni e notturni, anche festivi, e ad effettuare il turno di notte fisso. Operatori manutenzione impianti elettrici con attestato professionale o diploma a indirizzo tecnico e disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi, e con turnazioni di reperibilità. Per coprire questa posizione occorre saper leggere e comprendere schemi elettrici, planimetrie e specifiche tecniche inerenti impianti elettrici ed elettromeccanici. La conoscenza della normativa sugli impianti elettrici e delle procedure di sicurezza sul lavoro, in particolare in ambito elettrico, è considerata un plus.

Gli altri profili che Atm sta cercando

Atm è anche alla ricerca dei altri profili professionali. In particolare: Addetto Ufficio Acquisti; Ingegnere Manutenzione dei Sistemi di Segnalamento Ferroviario;

Ingegnere Segnalamento Ferroviario; Project Manager Impianti Tranviari e Metropolitani;Assistenti di Direzione; Sistemista Cloud; Sistemista Database; Sviluppatore Office 365; Network Administrator; Direttore Esercizio Metro; Direttore Manutenzione Bus; Tecnico Elettromeccanico dei Sistemi di Alimentazione; Addetto Sistemi di Gestione (QAS) ; Operatori Manutenzione Impianti Elettrici; Ingegnere Manutenzione Operativa Rotabili Metro; Ingegnere Manutenzione Operativa Rotabili Superficie; Ingegnere Progettista Armamento Ferroviario; Specialista Programmazione del Servizio; Risk Management Specialist; Specialista Adempimenti Ambientali; Addetto Ingegneria di Manutenzione; Liquidatore Sinistri; Stageur Gestione Sosta e Parcheggi; Professionista per i Servizi di Superficie Urbana ed Interurbana; Operai Manutenzione Rotabili; Addetti Security (Sorveglianza Sussidiaria) ; Addetto Funicolare Como Brunate; Analista Applicativo SAP HR; Internal Auditor; Ingegnere Programmatore di Manutenzione; Tecnici Impianti di Segnalamento Ferroviario; Operational Process Support; Tecnico Manutentore Impianti di Trasporto Verticale; Conducente Nord Est Trasporti; Operai Armamento Ferroviario.

Come inviare la propria candidatura

Chi è interessato a candidarsi per una delle posizione aperte, può farlo sulla pagina dedicata sul sito di Atm “Lavora con noi”, e inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form online.