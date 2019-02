Interessante offerta di lavoro presso gli hotel Hilton di tutta Italia. In occasione del centesimo anniversario dell'apertura del primo Hilton nel mondo, avvenuta in Texas, la famosa catena alberghiera ha organizzato due "recruiting day" in Italia per cercare e assumere cento persone negli hotel italiani del gruppo. La seconda delle due giornate di colloqui si terrà il 23 marzo a Milano (presso l'Hilton Milan). L'obiettivo dichiarato è offrire 100 contratti di lavoro ad altrettanti candidati nelle dieci strutture gestite da Hilton in Italia che si trovano a Venezia, Milano, Como, Firenze (due), Siena e Roma (quattro).

Tutte le posizioni richieste e dove inviare il cv

Chi fosse interessato a una carriera all'interno di Hilton deve innanzitutto inviare il proprio cv per le posizioni desiderate sul sito dell'azienda. Si raccomanda di inviare un curriculum quanto più completo e dettagliato, in quanto la pre-selezione sarà effettuata esclusivamente sulla base del curriculum presentato. Successivamente i profili ritenuti in linea con i requisiti richiesti saranno contattati e potranno partecipare di persona all'incontro con i recruiter di Hilton, che si terranno a Milano e anche Roma (il 4 marzo all'Hotel Cavalieri Waldorf Astoria). Sono diverse le posizioni ricercate: camerieri di sala e ai piani, chef, barman, massaggiatrici ed estetiste, portieri di notte, governanti, addetti alla reception e anche account per il reparto Finance.