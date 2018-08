Una coppia di genitori di Treviglio, comune della provincia di Bergamo, è stata denunciata per abbandono di minore. Il papà e la mamma hanno lasciato i figli di 5 e 7 anni soli all'interno dell'auto parcheggiata, i finestrini in parte abbassati e la vettura all'ombra, per recarsi ai vicini uffici municipali per sbrigare le pratiche del cambio di residenza. Con loro solo il figlio più piccolo di 3 anni.

Nessun problema particolare ma, quando alcuni passanti hanno visto i due chiusi nell'auto, hanno deciso di informare gli agenti della polizia locale che, aspettato il ritorno della coppia, li ha identificati e denunciati. Sarà ora l'autorità giudiziaria a decidere se procedere o meno nei confronti del papà e della mamma.

Il papà e la mamma non si erano scordati i figli in auto e, a loro detta, si sarebbero trovati all'interno solo per pochi minuti e senza correre rischi. Secondo una sentenza della Cassazione del 2014 er configurarsi il reato di abbandono di minore lasciando il figlio in auto devono sussistere condizioni climatiche pericolose (troppo caldo o troppo freddo) e deve trascorrere un lasso di tempo significativo.