in foto: Matteo Salvini (Lega), Ministro degli Interni

Un vero e proprio "appello" ai cittadini lombardi (e non solo) ad andare in vacanza ma restando in Italia. Lo ha lanciato Matteo Salvini, ministro degli Interni e vice-premier, intervistato a Telelombardia. Il leader della Lega ha "invitato" i telespettatori dell'emittente lombarda a fare le prossime vacanze nel Belpaese, senza magari andare all'estero.

"Faccio un appello agli italiani che hanno due spiccioli in tasca", ha detto Matteo Salvini rivolgendosi ai telespettatori di Telelombardia, "quest'estate, restate in Italia. Abbiamo il posto, il mare e la montagna più belli del mondo". Poi il leader della Lega ha aggiunto che "stiamo lavorando anche sull'iniziativa ‘Spiagge sicure'. Ci sono alcuni Comuni che non hanno più ambulanti che ti rompono le scatole ogni tre secondi e cerchiamo di fare altrettanto con altri Comuni". Del resto, anche il vice-premier e neo-ministro degli interni predilige il "made in Italy" in fatto di vacanze. Di recente è stato avvistato infatti con la compagna ad Ischia durante le vacanze di Pasqua e, poco dopo, in Puglia sempre con la Isoardi al suo fianco. Ma celebri rimangono le foto del leader della Lega a Milano Marittima, ospite di un noto stabilimento balneare, nel quale si "scatenò" tra balli, postazioni Dj e drink vari in spiaggia.