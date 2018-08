in foto: Ingresso dell’aeroporto di Orio al Serio

Quella che doveva essere una vacanza, il momento dell'anno per concedersi finalmente il meritato relax, si è trasformata in un vero e proprio incubo per 140 passeggeri, bloccati da due giorni ormai all'interno dell'aeroporto Orio al Serio di Bergamo. Il calvario è cominciato lo scorso lunedì, 20 agosto, quando il volo charter della compagnia rumena Cobrex, che avrebbe dovuti portarli a Tenerife, in Spagna, non è potuto decollare a causa di un malfunzionamento della lampada di sicurezza. Il volo è stato quindi cancellato e rimandato al giorno successivo, con i passeggeri fermi in aeroporto in attesa di indicazioni. I passeggeri sono stati così accompagnati in un albergo di Canavago, in Brianza, dove hanno trascorso la notte.

Tutto rimandato quindi all'indomani mattina, martedì 21 agosto. Quando i 140 passeggeri sono giunti nuovamente in aeroporto, gli è stato comunicato che il loro volo per Tenerife sarebbe partito alle 22.45. Giunta l'ora, però, una nuova cancellazione, dal momento che il turno del personale di bordo era terminato. Oggi, mercoledì 22 agosto, i passeggeri attendono ancora di raggiungere la Spagna e di dare il via alle proprie vacanze: certezze, però, non ce ne sono e allora tra loro c'è anche chi ha rinunciato.