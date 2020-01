in foto: Immagine di repertorio

Nuova aggressione a dipendente di Trenord a bordo. Dopo il della capotreno picchiata a Seregno da un uomo, poi arrestato dopo aver ripetuto il gesto nei confronti di un altro controllore, un nuovo episodio è avvenuto nella serata di venerdì 24 gennaio nella stazione di Lambrate, a Milano.

Insulta i passeggeri e aggredisce il controllore: arrestato

Un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, ha aggredito e colpito con una manata in faccia un controllore di Trenord a bordo di un treno fermo a Lambrate. Il dipendente di 36 anni è intervenuto attorno alle 18.40 su richiesta di alcuni passeggeri che erano stati minacciati e infastiditi dal giovane. Due membri del personale sono arrivati sul posto e sono stati aggrediti dopo aver ricevuto una serie di insulti. Il ferito ha riportato una contusione alla spalla (rimediata sbattendo contro una parete durante la colluttazione) che i medici dell'ospedale Fatebenefratelli hanno giudicato guaribile in 7 giorni. L'aggressore che ha numerosi precedenti per droga, reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per resistenza a incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni e minacce gravi. È stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Capotreno picchiata a Seregno

Era invece un pregiudicato, italiano l'uomo che una settimana fa ha aggredito una giovane capotreno di Trenord sul treno regionale 25235 partito dalla stazione di Como San Giovanni alle 9.48. Il responsabile del grave episodio è stato identificato e denunciato dalla polizia ferroviaria dopo una seconda aggressione. Il passeggero aveva aggredito la donna colpendola con pugni alle costole e con dei calci una volta che la donna era finita a terra. Il tutto, come aveva denunciato dai sindacati, nell'indifferenza delle persone presenti.