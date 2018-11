Lainate, schianto sull’A8: vigili del fuoco estraggono i feriti dalle lamiere

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla rampa di accesso dell’autostrada A8 a Lainate. Coinvolte due vetture che si sono scontrate. I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e successivamente trasportati in ambulanza nell’ospedale di Rho. Non sono in gravi condizioni.