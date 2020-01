in foto: Immagine di repertorio

Sono in corso sul lago d'Iseo le ricerche di un sub che non è più riemerso a seguito di un'immersione questa mattina. Erano circa le 9.30 della mattina di oggi – domenica 5 gennaio – quando l'uomo si trovava a circa ottanta metri di profondità per un'immersione in compagnia di altri due sommozzatori. I due compagni di escursione hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Lovere e Bergamo, un gruppo di sommozzatori proveniente da Milano. Impegnati nelle ricerche anche i volontari della Protezione Civile di Montisola e i carabinieri.

Lago d'Iseo: in corso le ricerche del sub scomparso

L'uomo è scomparso nell'area di Parzanica, sul lato Bergamasco del lago. Il timore è che sia stato colto da un malore non riuscendo a riemergere. Le ricerche sono tutt'ora in corso ma le speranze di non trovarsi di fronte a una tragedia si assottigliano purtroppo minuto dopo minuto. Secondo quanto ricostruito dal racconto degli altri due sommozzatori – ascoltati dai carabinieri – l'uomo avrebbe avuto un problema in profondità, non riuscendo a risalire probabilmente a causa di un malore.

Un'estate drammatica sul lago d'Iseo

Le acque del lago vengono purtroppo sottovalutate dai bagnanti. La scorsa estate tre persone sono affogate nelle acque del lago d'Iseo. Un turista olandese di trent'anni mentre si trovava su un gonfiabile è morto, e solo pochi giorni dopo due fratelli di sedici e diciassette anni sono scomparsi nelle acque del lago annegando.