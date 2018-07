Un multa per divieto di sosta da 28,70 euro e in più la cifra del carro attrezzi in arrivo. Questa la situazione che si sono trovati di fronte due turisti che avevano lasciato la loro Bmw in sosta vietata a Gardone sul lago di Guarda, quando sono tornati a prenderla. Ma invece di accettare la situazione, marito e moglie provenienti dalla Germania, hanno cominciato a litigare con i vigili che avevano già elevato la contravvenzione e scritto il verbale.

La coppia si voleva rifiutare di pagare il carro attrezzi in arrivo così l'uomo si è messo al volante della vettura di grossa cilindrata, premendo sull'acceleratore per allontanarsi. Nella manovra però ha investito la vigilessa, che per fortuna è riuscita a scansarsi, cadendo però a terra. Alla fine l'uomo è tornato e ha pagato tutto il dovuto, mentre la vigilessa è stata medicata al pronto soccorso e mandata a riposo a casa con una prognosi di 10 giorni per una forte contusione al ginocchio. La vicenda, che risale a mercoledì 18 luglio, è stata raccontata ieri sulle pagine del ‘Giornale di Brescia'.