Follia a Gardone, comune sul lago di Garda in provincia di Brescia, lì dove una coppia di turisti tedeschi è stata denunciata perché, per evitare di pagare una multa per divieto di sosta ha cercato di scappare in auto investendo una vigilessa. I due turisti stranieri, lo riporta Il Giornale di Brescia, avevano parcheggiato in una zona dove era vietato (ed era segnalato con i cartelli) in vista di una manifestazione. Una pattuglia di vigili ha chiamato il carro attrezzi per rimuovere la Bmw.

E così, quando sono arrivati i due turisti, gli agenti hanno consegnato loro la multa per divieto più la chiamata del carro attrezzi non ancora arrivato: 28,70 euro e un conto da 120 euro. I tedeschi hanno protestato dicendo che, una volta tornati a casa, avrebbero pagato però solo la multa. Poi l'uomo si è messo al volante e ha cercato di andarsene investendo la agente che gli si era parata davanti. Subito è stato bloccato e con la moglie è stato portato al comando dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio. Il giorno dopo è tornato a pagare tutto il conto, scusandosi.