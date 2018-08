in foto: Silvio Berlusconi

Inseguiti dai carabinieri, per cercare di nascondersi scavalcano la recinzione di una villa a Casatenovo, nella Brianza Lecchese. Ma i ladri non immaginavano neanche lontanamente che la lussuosa abitazione fosse di proprietà di Silvio Berlusconi. Anzi, per la precisione si tratta della villa, sita in via San Gaetano di Rogoredo, acquistata e completamente ristrutturata di recente dall'ex presidente del Consiglio per poi donarla alla sua compagna Francesca Pascale. Quando i malviventi hanno cercato rifugio nella dimora del leader di Forza Italia, lui e la Pascale si trovavano in casa.

"Gli intrusi probabilmente neppure si sono accorti di aver messo piede nella villa del presidente di Forza Italia né hanno cercato di avvicinarsi all'edificio, composto da sette camere da letto, sette bagni, una sala cinematografica, un salone per le feste, depandance e vari locali annessi: come sono entrati nel giardino del buen retiro dell'illustre coppia, così se ne sono andati in una manciata di secondi, saltando oltre la recinzione per proseguire la fuga", spiegano i carabinieri. In ogni caso, confermano i militari, "la villa di Silvio Berlusconi né chi si trovava lì in quel momento erano assolutamente l'obiettivo dei ladri". La notizia è stata riportata da IlGiorno.