Sei arresti e una denuncia. È finita così una scorribanda di un gruppo di ladre, di età compresa tra i 17 e i 32 anni, entrate in azione ieri sera nel supermercato Lidl di Bresso, comune a nord di Milano. Le sette donne, tutte nomadi, sono entrate nel supermercato poco prima dell'orario di chiusura, iniziando ad aggirarsi furtivamente tra gli scaffali. Il personale di sorveglianza del supermercato ha notato che le sette, cercando di non farsi scoprire, avevano iniziato a rubare diversi articoli – sia prodotti alimentari, sia per l'igiene personale e la bellezza – nascondendoli sotto i loro vestiti. A questo punto gli addetti alla sicurezza hanno chiamato i carabinieri.

Le ladre avevano nascosto 300 euro di merce sotto i vestiti.

I militari, informati di quanto era accaduto, sono intervenuti facendo arrivare sul posto anche delle donne dell'Arma, in maniera da poter procedere alle perquisizioni delle donne accusate di furto. Le sette a quel punto sono state fermate e si è proceduto alla perquisizione personale. Sotto i vestiti avevano nascosto merce per un totale di circa 300 euro. Per sei di loro, le maggiorenni, è scattato l'arresto con l'accusa di furto. La più giovane, la 17enne, è stata invece denunciata all'autorità giudiziaria con la medesima accusa.

Una scena simile a quella avvenuta ieri si era verificata qualche mese fa a Milano, dove un altro gruppo di donne aveva agito assieme per derubare una donna. Il tentativo di furto era avvenuto in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro del capoluogo lombardo. Alcune delle ladre, tutte provenienti dal campo rom di Baranzate, alle porte di Milano, avevano distratto la loro vittima mentre una complice aveva iniziato a frugare nella sua borsa. La scena era però stata notata dalla security del negozio, che ha avvisato la polizia: le sei ladre sono state fermate dagli agenti e la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.