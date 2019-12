Lacchiarella, ciclista di 75 anni travolto da un’auto: è morto prima di raggiungere l’ospedale

Un signore di 75 anni è stato investito e ucciso da un’auto questa mattina a Lacchiarella, in provincia di Milano, mentre si trovava sulla strada provinciale 42 a bordo della sua bicicletta. Gli operatori del 118, allertati poco prima di mezzogiorno, si sono precipitati in codice rosso sul posto con un’ambulanza e un elicottero, ma per l’anziano non c’è stato niente da fare.