in foto: Stefano Cucchi

No alla targa in ricordo di Stefano Cucchi a Milano: è la posizione della Uil Pa Polizia Penitenziaria, che attraverso Angelo Urso, segretario generale, ha bollato come «assolutamente inaccettabile e irricevibile» l'ordine del giorno presentato in consiglio comunale a Milano dal consigliere Alessandro Giungi del Partito Democratico e firmato anche da altri consigliere che siedono nell'aula di Palazzo Marino. Cucchi è morto a ottobre 2009, una settimana dopo essere arrestato per droga, nell’ospedale Sandro Pertini di Roma.

"Tutti gli agenti di polizia penitenziaria coinvolti nella vicenda sono stati assolti con formula piena – spiega Urso – mentre questa folle proposta sottende che Stefano Cucchi sia una vittima del carcere, cosa assolutamente falsa; ancora più grave, sarebbe collocare una targa nelle vicinanze del carcere di San Vittore. "Un'iniziativa simile – conclude il sindacalista – produrrebbe poi un messaggio completamente distorto rispetto alla realtà dei fatti accertati".