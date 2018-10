"Dedicare una targa o un monumento in ricordo di Stefano Cucchi". E' la proposta del Partito democratico di Milano che ha presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale, a prima firma del consigliere Alessandro Giungi. "Stefano è diventato un simbolo per larga parte dell'opinione pubblica, di coloro che muoiono di cause non naturali in stato di detenzione", si legge nell'ordine del giorno. Il Pd si è rivolto al sindaco del capoluogo Lombardo, Giuseppe Sala e alla giunta chiedendo "una targa e/o un monumento che ne ricordino la vita e la tragica morte, in un luogo simbolico della citta'". Il posto infatti, in linea al'intento e al messaggio che si vuole trasmettere, secondo quanto discusso in Consiglio comunale, dovrebbe essere un posto centrale e ben visibile, come ad esempio i giardini antistanti piazza Filangeri, di fronte al carcere di San Vittore. Inoltre, la proposta di intervenire cercando la collaborazione del lavoro socialmente utile. Un'idea sarebbe quella di proporre all'amministrazione penitenziaria che i detenuti possano contribuire alla realizzazione.

Morte di Stefano Cucchi

Stefano Cucchi, è il geometra romano arrestato nell'ottobre 2009 a Roma per droga e poi morto una settimana dopo all'ospedale Sandro Pertini. A distanza di quasi 9 anni dalla morte del 30enne, il processo è ancora in corso per stabilire le eventuali responsabilità nei confronti di chi trascorse gli ultimi giorni di vita con lui. Ad oggi non è stata ancora stabilita verità giudiziaria. Il nome di Stefano Cucchi fu eliminato dal registro. Sono cinque i carabinieri indagati che lo scorso settembre hanno presenziato all'udienza del processo bis. La prossima seduta è in programma per il prossimo 11 ottobre, per l'audizione di altri 10 testimoni dell'accusa.