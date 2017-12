Una serata forse passata in compagnia degli amici, per festeggiare il Natale, stava per trasformarsi in un incubo per una ragazza di appena 17 anni di Milano: la minorenne è stata infatti trovata praticamente priva di sensi, svenuta sul marciapiede in via Cavriana, a pochi passi da una nota discoteca in zona Forlanini. Sul posto sono giunti, intorno alle 2 di notte, i soccorritori del 118, che hanno caricato la ragazza su un'ambulanza e l'hanno trasportata, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Nel nosocomio meneghino i medici non hanno avuto dubbi: intossicazione etilica. In poche parole, la 17enne ha esagerato con l'alcool. Una leggerezza che, però, poteva costarle la vita. Le condizioni della ragazza sono giudicate gravi, ma per fortuna è fuori pericolo: la 17enne, che ha passato la notte sotto osservazione, secondo quanto diagnosticato dai medici si riprenderà totalmente.