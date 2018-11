in foto: Alessandro D’Alice

Una storia dal finale inaspettato quella che ha visto come protagonista un giovane milanese di 24 anni partito per la Polinia per un'esperienza di studio e ritrovatosi campione nello sport. La su storia inizia qualche tempo fa quando Alessandro D'Alice, studente dell'Università Cattolica, decide di partire per Lublin, per frequentare la John Paul II Catholic University nell'ambito del programma universitario Exchange Semester Abroad. Un'esperienza che però lo ha catapultato subito in un mondo a lui finora lontano, quello del football americano. Sì perché Alessandro una volta giunto in Polonia sostiene i provini per entrare a far parte della squadra dei Tytani Lublin e in breve, brevissimo tempo, diventa uno dei capitani. Un successo inaspettato che lo stesso Alessandro motiva così: "Mi sono messo in gioco al cento per cento, nella vita così come nello sport. Il football americano è stato il cuore della mia esperienza all'estero". Un successo proseguito con grandi risultati visto che nel 2018 è stato inserito anche nella top 11 dei migliori giocatori del campionato polacco per la stagione 2018. Un'esperienza unica, come ha raccontato Alessandro: "sentire i tifosi gridare il mio nome dagli spalti è stata una delle sensazioni più belle della mia vita e non la dimenticherò mai", interrotta da alcuni infortuni, tra cui una clavicola, e l'esigenza di discutere la tesi il prossimo febbraio dedicata proprio allo sport, nello specifico al coaching sportivo.