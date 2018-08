La foto della settimana di Ryanair è stata dedicata il 17 agosto a Rosa, una signora di 89 anni che per la prima volta ha volato una manciata di giorni fa per andare al matrimonio del figlio Claudio in Germania, raccogliendo centinaia di commenti e condivisioni. La "splendida" 89enne, è ritratto mentre scende raggiante dalla passerelle del volo della compagnia low cost, partito dall'aeroporto di Orio al Serio e atterrato a Colonia, dove vive Massimo, il figlio di Rosa. Ad attenderla c'era Claudio, il fratello dello sposo, che ha deciso di inviare lo scatto alla compagnia aerea.

Rosa Pagan Griso, è il nome completo dell'anziana signora, che è residente a San Giovanni Lupatoto, piccolo comune in provincia di Verona. “Avevo sempre avuto paura di volare, ma questa volta l’occasione è troppo importante e quindi mi sono decisa. Non l’ho detto a nessuno. Lo sapeva solo l’amica che mi ha accompagnato e che ha scattato la fotografia – ha raccontato a la Repubblica – . Una volta presa la decisione, la paura è sparita. Durante il volo ero tranquillissima. Mio figlio si sposerà sabato prossimo e il lunedì successivo rientrerò in Italia. Il viaggio di ritorno sarà in macchina, ma adesso che ho provato l’aereo e mi è piaciuto, so che in futuro potrò volare di nuovo”.