in foto: (Immagine di repertorio)

Per evitare ulteriormente che i cittadini escano dal proprio domicilio e limitare la possibilità di approfittarsi delle misure già in vigore, come la motivazione valida che riconduce all'acquisto di beni di prima necessità presso i supermercati, il vice capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Andrea Monti, ha proposto di "fissare la spesa minima a 30 euro".

La proposta: Spesa minima di 30 euro, gli anziani ne approfittano

L'esponente del Carroccio spiega che "troppi anziani vanno al supermercato per fare una passeggiata e non va bene". A supporto delle sue dichiarazioni, Monti cita le testimonianze di diverse cassiere della grande distribuzione secondo cui "troppi over 65 si recano a fare la spesa comprando soltanto pochi euro di prodotti". Questo comportamento ha scaturito in molti, Monti compreso, il dubbio che "la cosa sia utilizzata come scusa per andare a farsi un giretto". Per il vice capogruppo leghista al Consiglio regionale lombardo, va da sé che "questa situazione non vada affatto bene", considerando gli sforzi che i cittadini hanno fatto finora rinunciando alla propria quotidianità costretti a casa. "Dopo tanta fatica si inizia ad assistere a un calo del numero di morti e contagiati", ha continuato Monti, invitando sia le medie, che le grandi distribuzioni, "a porre il limite di spesa minima di 30 euro". Qualche settimana fa, anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana, aveva suggerito una soluzione per limitare l'accesso ai supermercati e favorire la categoria over 65 dedicandole orari predefiniti, come ad esempio la fascia oraria che va dalle 8.30 alle 10.30 del mattino.