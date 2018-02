È di due giardinieri feriti, uno dei quali in maniera grave, il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto a Caronno Petrusella, in provincia di Varese. Stando a quanto si apprende, un operaio di 21 anni stava potando alcune piante in via Enrico Fermi quando la piattaforma idraulica sulla quale si trovava, per cause ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltata, facendo cadere il ragazzo da un'altezza di dieci metri. Come rende noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, i soccorsi del 118, giunto sul posto con due ambulanze, sono stati immediati: trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, il 21enne adesso è in coma e lotta tra la vita e la morte a causa di un grave trauma cranico.

Nell'incidente, in maniera meno grave, è rimasto ferito anche un operaio di 34 anni: trasportato anch'egli in ospedale, non è in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. A tale scopo, sul posto sono arrivati anche i tecnici dell'Ats e i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.