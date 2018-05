Aveva chiesto dei soldi all'anziana nonna, una donna di 81 anni. Ma quest'ultima, probabilmente intuendo a cosa gli sarebbero serviti, non ha voluto accontentare il nipote, un giovane con problemi di droga. È stato questo rifiuto a far scattare la reazione del ragazzo, un 29enne del Bangladesh: il giovane ha preso a bastonate la nonna facendola finire in ospedale. In precedenza, secondo quanto hanno accertato in seguito i poliziotti, il ragazzo aveva aggredito anche la madre, una donna di 52 anni presente in casa, spintonata dal figlio. L'intervento della polizia è stato provvidenziale: gli agenti sono arrivati nell'appartamento teatro della lite e dell'aggressione, in zona Porta Romana, a Milano, e hanno arrestato il 29enne, un tossicodipendente già noto alle forze dell'ordine. Le due donne di casa sono finite in ospedale: la nonna è stata ricoverata con prognosi riservata, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi. La madre del ragazzo, invece, è stata portata in nosocomio perché sotto choc per l'aggressione. Secondo il racconto delle due non si trattava del primo episodio del genere: già altre volte il ragazzo le aveva maltrattate e aveva avuto atteggiamenti violenti nei loro confronti. La mamma e la nonna, però, non lo avevano mai denunciato: troppo forti l'amore per il loro figlio e nipote e la speranza che avrebbe potuto cambiare vita.