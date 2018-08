in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, martedì 28 agosto, a Rho, nella provincia di Milano: una motocicletta, che percorreva viale dei Fontanili, si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un furgone. Disperate le condizioni dei due occupanti della moto, un uomo e una donna. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti: particolarmente gravi le condizioni dell'uomo alla guida della moto, apparso privo di conoscenza; intubato sul posto dai soccorritori, è stato trasportato d'urgenza da un'eliambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono disperate: è in coma.

Gravi anche le condizioni della donna che viaggiava sulla motocicletta, una 31enne, trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Anche il conducente di un furgone, un uomo di 41 anni, è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara.