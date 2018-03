La misteriosa scomparsa dell’imprenditore Mario Bozzoli non sarà archiviata

L’industriale Mario Bozzoli è sparito da Marcheno (Brescia) nel 2015. Non se ne sa più nulla. È stata avviata una indagine che ha coinvolto due nipoti e due dipendenti della fonderia di sua proprietà ma non è approdata a niente. Sei giorni dopo la sparizione un operaio fu ucciso col cianuro. La Procura Generale di Brescia avocherà l’inchiesta per tentare, ancora una volta, di far luce su questo mistero.