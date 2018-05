in foto: foto d’archivio

Un menù gustoso, salutare, composto da ricette sane e preparate da cuochi competenti. Per questo il servizio di mensa scolastica di Cremona è stato premiato come il migliore d'Italia nell'indagine condotta da Foodinsider sulla ristorazione negli istituti di tutto il paese. Al secondo posto si è classificato il servizio mensa di Trento, al terzo quello di Fano, nelle Marche. La classifica è stata redatta in base a un questionario compilato da genitori e membri di commissioni mensa di molte città italiane.

Il menù delle mense di Cremona

Il menù di Cremona è composto per il 35 per cento da pese, il 25 per cento da carne (ma solo 3 volte al mese la carne rossa), il 10 per cento da uova, il 10 per cento da formaggi e il 20 per cento da legumi, è prevista la frutta a merenda, non ci sono salumi e per il 60 per cento le pietanze sono preparate con prodotti biologici. Ecco, per esempio, alcune ricette della mensa di Cremona preparate con i legumi: Zuppa di fagioli con crostini integrali, farinata di ceci, polpette di legumi e quinoa, polpette di ceci e avena, fagioli bianchi alle erbe. Alcuni piatti giudicati ‘gourmet', sempre di Cremona: tortino di ceci, zucca e provola, riso ai funghi, tortino cannellini e ricotta, totani al forno, tortino di trota, risotto al radicchio e riso porri e noci. Quello di Cremona, inoltre, è l'unico menù in Italia che presenta 20 fonti proteiche su 20 pasti, quindi molto varie.