in foto: Immagine di repertorio

Incredibile a Brienno, nel comasco, dove è scoppiato un incendio nella villa che Mauro Icardi ha regalato alla moglie Wanda Nara appena un'estate fa. Vigili del fuoco subito sul posto per domare le fiamme che, per fortuna, erano circoscritte al solo giardino, dove a quanto pare la suocera del bomber dell'Inter, e madre di Wanda Nara, aveva acceso un fuoco per liberarsi di sterpaglie e mobilio di vario genere.

Ne ha dato notizia il quotidiano Laprovinciadicomo.it, che ha riportato il fatto. La donna avrebbe acceso il fuoco tenendolo sotto controllo, ma non avrebbe fatto i conti con la forte umidità della cittadina lariana, che mista alla forte consistenza degli oggetti bruciati, ha generato una densa colonna di fumo nero che, innalzandosi dalla loro villa, hanno fatto spaventare i residenti, che hanno chiamato subito i vigili del fuoco. I pompieri, giunti in poco tempo sul posto, hanno però subito capito che si trattasse di una sorta di eccesso di prudenza. Il fuoco in giardino era infatti ancora sotto controllo della donna, che però è stata invitata a spegnere il tutto e a non accendere un falò, soprattutto con materiale del genere, nel giardino della villa.