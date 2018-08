Due gravi incidenti stradali hanno coinvolto ieri due motociclisti in Lombardia. Il più grave vicino a Pegognaga, nel Mantovano: una donna di 50 anni è morta dopo essere finita con la sua due ruote contro un'auto. Lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata: la vittima, originaria di San Benedetto Po, viaggiava su una moto seguita dal marito, anch'egli a bordo di una motocicletta. Pare che la donna abbia tentato un sorpasso: in quel momento nella direzione opposta proveniva però un'altra vettura che non è riuscita a evitare l'impatto. Per la 50enne motociclista non c'è stato purtroppo niente da fare. Illeso il conducente dell'auto e anche un altro automobilista che si trovava in un'altra vettura coinvolta nell'incidente: la prima auto, dopo l'impatto con la moto, è finita sull'altra macchina.

Nel pomeriggio di ieri il secondo grave incidente che ha visto coinvolto un motociclista: è successo a Pessano con Bornago, in provincia di Milano. Una moto e un'auto si sono scontrate tra loto attorno alle 16 sulla strada provinciale 216. Pare che all'origine dello schianto vi sia stata una svolta a sinistra del conducente dell'auto: il motociclista si è trovato di fronte la vettura e non è riuscito a evitare l'impatto. L'uomo è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un campo, mentre la sua moto ha preso fuoco. Il 118 è intervenuto con due ambulanze e un elicottero: il centauro è stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Ferito in modo serio, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'auto, un uomo di 75 anni: è stato portato in codice giallo all'ospedale San Raffaele.