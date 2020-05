La Lombardia lancia la guerra totale… al cinghiale. Con l'emergenza covid ancora in atto, mentre da settimane si attende l'avvio dei lavori della commissione d'inchiesta che deve di indagare sulla gestione dell'emergenza coronavirus, il Consiglio regionale lombardo ha dedicato la mattinata all’approvazione della legge di revisione normativa con la quale (all’articolo 8) si estende la caccia al cinghiale per l’intero anno solare stabilendo che “per l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale è consentito anche l’uso di dispositivi per la visione notturna”.

"Ora è guerra totale"

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi in una nota ha sottolineato la necessità di provvedimenti urgenti, con la chiosa: "Ora è guerra totale. A mali estremi, estremi rimedi: servono misure drastiche per fronteggiare un’emergenza sempre maggiore che sta causando danni ingenti agli agricoltori e in alcuni casi costituisce anche una minaccia per l’incolumità e la sicurezza delle persone". L’invasione dei cinghiali, ha ricordato, riguarda l’area comasca dalla Valle d’Intelvi all’Olgiatese, dove sono stati abbattuti il 40% dei cinghiali uccisi in Lombardia nell’ultimo anno.

L'opposizione: Sulla caccia perso ogni freno inibitore

“La Lombardia è la regione con il più alto numero di sanzioni che riguardano l’attività venatoria illecita, soprattutto il bracconaggio, e, nonostante questo, continuano da parte della maggioranza forzature che a colpi di emendamenti inseriscono modifiche sostanziali che aumentano la confusione e lo sconcerto perfino tra gli stessi cacciatori, aumentando i rischi di contenziosi che si stanno trascinando ormai da decenni", commentano il capogruppo del Pd Fabio Pizzul e Matteo Piloni, capodelegazione in commissione Agricoltura, motivando il voto contrario dei dem alla legge. "Strappi che allargano ulteriormente le maglie e di cui non avevamo assolutamente bisogno, ma che probabilmente accontentano quei cacciatori che non rispettano le regole".