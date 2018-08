in foto: Una delle Ferrari impegnate su un circuito della Formula 1 (LaPresse)

I bolidi della Formula 1 sfrecciano in Darsena, a Milano. Da mercoledì 29 agosto a sabato 1 settembre il capoluogo lombardo ospiterà, quarta città al mondo a farlo, il F1 fan festival. Una quattro giorni di eventi, musica, installazioni, spettacoli di luci e un'inedita gara su un circuito cittadino dove sfrecceranno alcune delle auto che saranno successivamente protagoniste del Gran Premio di Monza, che si disputerà domenica 2 settembre sullo storico circuito brianzolo. Il Formula 1 Milan festival è organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, la collaborazione di Aci e la produzione artistica e creativa di Balich worldwide shows: "Per quattro giorni Milano, la città che ha segnato la storia di leggendari brand della competizione automobilistica come Alfa Romeo e Pirelli, aprirà le porte all’eccitante mondo della Formula 1 dando ai tantissimi fan di questo sport l’opportunità unica di avvicinarsi alle moderne auto da corsa e vederle in azione sulle strade del centro di Milano", ha detto Roberta Guaineri, assessore al Turismo, sport e qualità della vita del capoluogo lombardo.

La manifestazione sarà accessibile a tutti gratuitamente: i visitatori potranno passeggiare all'interno di un villaggio espositivo partecipando a eventi, musica, installazioni, laser show e dj set che dureranno dal mattino fino alla sera. Il fulcro delle attività del festival sarà il F1 Park, che ospiterà una corsa dimostrativa attraverso un inedito circuito cittadino. A parteciparvi saranno i piloti della Ferrari, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, e della Alfa Romeo Sauber, Charles Lecrerc e Marcus Ericsson, che saranno presenti mercoledì all’inaugurazione (prevista alle 15) e che saranno presentati al pubblico alle 16.45.

Tante le strade chiuse per la manifestazione

Se la manifestazione farà felice i tanti appassionati della Formula 1, d'altra parte non mancheranno disagi per chi transita nella zona della Darsena: tante saranno infatti le strade chiuse al traffico dalle 21 di martedì 28 fino alle 9 di giovedì 30 agosto. Le chiusure riguardano piazzale Cantore, viale Gabriele D’Annunzio, piazza XXIV Maggio, via Cicco Simonetta (da via Ferrari a viale D’Annunzio), via Galeazzo Alessi (da via Ferrari a viale D’Annunzio), via Gaetano Ranzoni (da via Conca del Naviglio a viale D’Annunzio), via Arena (da via Conca del Naviglio a viale D’Annunzio), via Panzeri (da via Conca del Naviglio a viale D’Annunzio), via Sambuco (da via Calatafimi a piazza XXIV Maggio), via Gian Galeazzo (da via Aurispa a piazza XXIV Maggio) e corso di Porta Ticinese (da via De Amicis a piazza XXIV Maggio).