È Milano la città che registra la maggiore concentrazione di reati denunciati. È quanto emerge dall'Indice della Criminalità nelle Province italiane elaborato in esclusiva dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" sui dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al 2017. Nello specifico il numero è di 7.237,74 delitti denunciati ogni 100 mila abitanti, a cui seguono Rimini e Bologna. Aumenti record di denunce si sono registrati anche in capoluoghi come Rieti e Livorno, mentre Asti e Catanzaro sono risultate le più "virtuose" rispetto all'anno precedente. Nello specifico invece a livello nazionale sono oltre 6.600 i reati che vengono commessi e denunciati ogni giorno in Italia, circa 277 ogni ora. Si tratta di un dato in calo del 2,3% rispetto all'anno precedente, in linea con le flessioni degli anni precedenti. Ad allarmare è invece la tipologia di alcuni illeciti che, in controtendenza, segnano un incremento: nel 2017 sono infatti state denunciate in media 12,7 violenze sessuali al giorno, in crescita del 15% rispetto all'anno prima. La diffusione degli stupefacenti, poi, alimenta del 10% gli illeciti registrati legati perlopiù allo spaccio. Sono aumentati invece dell'8% i reati a sfondo economico come il riciclaggio e l'impiego del denaro sporco, così come le truffe e frodi informatiche che cavalcano la progressiva diffusione di internet. Gli incendi, infine, sono tornati a divampare sul territorio, come accadde in anni passati, tanto che se ne contano in media 28,2 al giorno.

I dati nelle altre città

Se Milano è la città con la maggiore concentrazione di fatti criminosi segnalati all'autorità giudiziaria ogni 100mila abitanti, Oristano, Pordenone e Belluno sono le province più sicure. Cagliari e Genova sono invece le città con il maggior numero di reati legati agli stupefacenti, soprattutto spaccio e produzione di droga. Le violenze sessuali vengono maggiormente denunciate a Trieste e Cagliari. A Savona si concentra la maggiore densità di furti in abitazione, mentre a Prato e Firenze si registra il picco di episodi di riciclaggio e impiego di denaro sporco. La capitale dei furti invece è Rimini, quella delle rapine è Napoli e quella dei furti negli esercizi commerciali Milano. Infine l'incidenza più elevata di furti d'auto si registra nelle province di Barletta Andria Trani e Bari.