Paura nella notte in via Faenza a Milano, dove un appartamento è andato a fuoco: all'interno dell'abitazione, quando le fiamme sono divampate, c'erano una donna anziana e i suoi due gatti. I vigili del fuoco, accorsi sul posto per domare l'incendio, non ci hanno pensato due volte e si sono lanciati tra le fiamme per salvare la donna e i suoi due animali domestici a cui è molto affezionata, riuscendo per fortuna nel loro intento.

Poco dopo il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è stato domato dai pompieri. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno delimitato l'area. Paura anche tra i residenti dello stabile, nessuno dei quali è rimasto però ferito o intossicato dal fumo sprigionatosi dall'incendio.

Un episodio simile, con le forze dell'ordine che si sono prodigate, incuranti del pericolo, per salvare delle vite umane, si è verificato lo scorso 2 febbraio a Portici, nella provincia di Napoli. Allertati per un incendio in un'abitazione di via Lauzeries, sul posto sono giunti per primi due agenti della Polizia Municipale, che non hanno esitato a lanciarsi tra le fiamme per salvare due donne, una delle quali con disabilità motorie, rimaste intrappolate dalle fiamme in camera da letto.