in foto: Un’immagine della Mille miglia (Getty images)

Dopo oltre 70 anni la storica corsa di auto d'epoca 1000 Miglia torna a passare da Milano, la città in cui fu ideata. Sabato 19 maggio quella che è ormai la rievocazione della competizione, che attira comunque centinaia di partecipanti e migliaia di appassionati di motori, transiterà da piazza Duomo: le auto dei 450 equipaggi dei partecipanti sosteranno davanti al sagrato della Cattedrale per sottoporsi a un C.o., Controllo del timbro, una procedura che consentirà al pubblico meneghino di ammirare da vicino alcuni capolavori della storia dell’automobilismo. Le auto si dirigeranno poi verso Arese e il rinnovato Museo storico Alfa Romeo, dove saranno disputate alcune prove cronometrate sul piccolo circuito dell’ex stabilimento del Biscione. Di seguito, il tracciato di gara prevede il passaggio all’Autodromo Nazionale di Monza, prima di esaurirsi sulla pedana di viale Venezia a Brescia, città dalla quale, come da tradizione, “la corsa più bella del mondo” prenderà il via mercoledì 16 maggio.

La Mille Miglia, chiamata anche Freccia rossa, prende il suo nome proprio dalla distanza coperta dalle auto che partecipano alla corsa, che si snoda tra Brescia e Roma e ritorno. Quest'anno sono quattro le tappe, per un totale di 1.743 chilometri di strade italiane dalla suggestiva bellezza paesaggistica e artistica: da Brescia a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma e da Parma a Brescia. Saranno 112 le prove cronometrate e 6 le prove di media oraria. La corsa fu ideata negli anni Venti del secolo scorso da quattro appassionati di motori: Franco Mazzotti, Aymo Maggi, Renzo Castagneto e Giovanni Canestrini, giornalista responsabile dei motori per la Gazzetta dello Sport. L'idea di una corsa automobilistica nuova per l'epoca venne durante uno degli incontri degli amici nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, dove all'epoca si trovava il bar Biffi. La Mille Miglia si è disputata dal 1927 al 1957. Nonostante sia stata ideata a Milano, passò dal territorio milanese solo nel 1947 e nel 1948, senza però entrare in città. Il passaggio del 19 maggio sarà dunque una "prima volta" a suo modo storico: "Milano e Piazza del Duomo – ha spiegato il Sindaco Giuseppe Sala – sono il luogo perfetto per dare alla 1000 Miglia la visibilità che merita. Il 19 maggio, quando la Freccia Rossa sfilerà sotto la Madonnina, sarà un'occasione unica per vivere la straordinaria emozione di questa corsa senza tempo che venne ideata proprio a Milano. Sono certo, infatti, che i veicoli storici che prenderanno parte alla manifestazione sapranno coinvolgere con la loro bellezza, il loro design, i loro colori e il rombo dei loro motori appassionati delle quattroruote e non solo. Milano è lieta di accogliere partecipanti e spettatori della ‘corsa più bella del mondo': bentornata a casa 1000 Miglia".

Le auto presenti e il percorso

Le 450 automobili accettate alla 1000 Miglia 2018 appartengono a 73 marche diverse: 101 auto hanno preso parte a una delle edizioni della 1000 Miglia dal 1927 al 1957. La Casa automobilistica più rappresentata è Fiat con 49 vetture; a seguire Alfa Romeo con 47, Jaguar con 35 e Mercedes-Benz con 33. Il percorso previsto per il passaggio della 1000 Miglia a Milano è il seguente: arrivo dal raccordo Autostrada del Sole, via Giovanni Battista Cassinis, via Carlo Marocchetti, piazzale Luigi Emanuele Corvetto, corso Lodi, piazzale Lodi, corso Lodi, porta Romana, corso di Porta Romana, piazza Giuseppe Missori, via Giuseppe Mazzini e piazza del Duomo. In uscita dalal città il percorso è il seguente: via Giuseppe Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Alessandro Manzoni, piazza Cavour, via Filippo Turati, piazza della Repubblica, via Monte Santo, piazzale Principessa Clotilde, bastioni di Porta Nuova, piazza 25 Aprile, via Francesco Crispi, bastioni di Porta Volta, piazzale Biancamano, viale Elvezia, viale Giulio Douhet, viale Francesco Melzi d'Eril, corso Sempione, piazza Firenze, viale Certosa, piazzale Francesco Accursio, viale Certosa, controviale viale Certosa, piazzale ai Laghi, via del Ghisallo, via Bressanone, via Gallarate verso Arese.