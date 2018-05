in foto: Nicolò Lanzoni col padre Marco, consigliere comunale di Sesto San Giovanni (Facebook)

Aveva solo 5 anni, Nicolò, ma per lui l'infanzia non è mai stata solo gioco e svago. Per tre anni ha dovuto combattere "come un vero guerriero" una terribile battaglia contro un male troppo più grande di lui, un neuroblastoma, tumore che si sviluppa a partire dalle cellule del sistema nervoso autonomo. Lo scorso lunedì 27 maggio, purtroppo, il piccolo Nicolò ha smesso di combattere. A dare la triste notizia della sua morte è stato il padre, Marco Lanzoni, consigliere comunale di Sesto San Giovanni per la lista civica "Sesto nel cuore": "Molti di voi non sapevate di questa sua e nostra dura lotta. Una lotta del “Guerriero” sino all’ultimo colpo. Nicolò ci ha insegnato davvero tanto… e ha insegnato a tanti e continuerà sicuramente a farlo", ha scritto il padre, vicepresidente del Consiglio comunale, in uno dei tanti post su Facebook dedicati al suo "guerriero", che lascia il papà, mamma Elisabetta e il fratellino Gabriele.

Oggi i funerali di Nicolò: aperta una raccolta fondi a suo nome

Oggi, alle 11, presso la parrocchia di Santa maria Ausiliatrice di Sesto San Giovanni si svolgeranno le esequie di Nicolò, la cui salma successivamente sarà cremata. Papà Marco e mamma Elisabetta hanno chiesto a tutte le persone che vorranno porgere l'ultimo saluto a Nicolò di non portare fiori, ma di devolvere una cifra in favore dell'Associazione neuroblastoma: "Oggi amore mio saluteremo solo il tuo corpo perché tu sarai e sei sempre con noi – ha scritto papà Marco – Cercheremo tra una lacrima e l’altra in tua memoria, come tu hai già fatto con il tuo corpicino sotto le cure, di aiutare in tua memoria anche noi la ricerca, affinché questa brutta bestia malefica (e oserei dire, bastarda e vigliacca), che ti ha divorato senza pietà e portato via vincendo sul tuo corpo, possa trovare sempre più ostacoli ed essere sempre più indebolita in modo che altri guerrieri come te forse potranno avere la meglio". Chiunque voglia ricordare Nicolò e aiutare l'associazione può inviare una donazione al conto corrente presso la Banca Carige, Filiale n.58 (Gaslini) – codice IBAN IT67OØ6175Ø1583ØØØØØØ44138Ø, con la seguente casuale: "Donazione in memoria di Lanzoni Nicolò". Successivamente dovrà compilare e spedire al numero di fax 010/6018938 oppure alla mail neuroblastoma@neuroblastoma.org il modulo che si trova a questo link: http://www.neuroblastoma.org/wp-content/uploads/2016/02/Modulo-donazione-memoria.pdf. Finora sono stati raccolti già oltre quattromila euro.