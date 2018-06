Non è una convivenza semplice quella tra una donna di 39 anni e il suo ex compagno, un uomo di 62 anni. I due, lei cambogiana e lui italiano, nonostante non stiano più insieme vivono in due appartamenti contigui nella stessa villa di Vimodrone, in provincia di Milano. Già in passato tra i due la situazione era tesa, ma domenica sera si è probabilmente raggiunto il culmine. Il 62enne era rientrato in casa e stava facendo manovra con l'auto, quando per cause da accertare ha distrutto alcune bottiglie d'acqua appena acquistate dalla donna. La 39enne ha reagito con violenza: ha preso un coltello da cucina e ha accoltellato all'addome l'ex convivente, colpendolo con quattro fendenti. L'uomo, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, è riuscito a sottrarsi alla furia della donna ed è risalito in auto, guidando fino all'ospedale. Il 62enne si trova ancora ricoverato nel nosocomio: ha riportato lesioni all'intestino giudicate guaribile in 30 giorni ma per fortuna non è in pericolo di vita. Mentre l'ex compagno veniva medicato in ospedale, la 39enne si è presentata spontaneamente in caserma: i carabinieri l'hanno denunciata a piede libero per lesioni personali aggravate.