L'eroe della metro di Milano, il 18enne Lorenzo Pianazza, è stato ricevuto dal sindaco Beppe Sala nella sede del Comune, a Palazzo Marino: "Il sindaco mi ha ringraziato, abbiamo parlato dell'accaduto e mi ha chiesto la mia versione dei fatti. L'ho ringraziato io per avermi convocato", ha detto il ragazzo, eroe per caso che continua a ripetere di aver fatto quello che chiunque avrebbe fatto al suo posto, anche se in realtà non è stato proprio così. Perché due giorni fa, quando sulla banchina della metro Repubblica un bimbo di due anni e mezzo si è improvvisamente allontanato dalla madre, cadendo sui binari, solo Lorenzo, che rientrava zaino in spalla da scuola, ha avuto la prontezza di calarsi sulle rotaie, afferrare il piccolo e consegnarlo alla madre: "Non sapevo se la metro sarebbe arrivata o meno, sono andato pensando che ce la facevo e ce l'ho fatta", ha ripetuto anche ai microfoni di Fanpage.it. Un gesto istintivo, fatto nonostante il possibile incombente arrivo della metro: "Nessuno me lo aveva detto che il treno era bloccato, l'ho scoperto dopo".

Dal sindaco anche l'addetta alla stazione che ha bloccato i treni.

Già, perché mentre gli altri viaggiatori si accalcavano sulla banchina, rimanendo però quasi immobilizzati dalla paura, c'era un "angelo custode" a vegliare sull'azione eroica di Lorenzo: la 32enne Claudia Castellano, agente di stazione dell'Atm che dai monitor si era accorta di quanto accaduto e aveva immediatamente tolto il segnale, impedendo così ai treni di arrivare. Anche lei, forse meno celebrata ma ugualmente importante nella vicenda, è stata ricevuta ieri dal sindaco Sala a Palazzo Marino. Il bimbo salvato dall'intervento congiunto dei due, per la cronaca, sta bene: "La mamma del bambino mi ha già ringraziato, l'importante è che abbia di nuovo suo figlio tra le sue braccia, poi il resto non mi interessa", ha detto Lorenzo. La sua, invece, di madre, presente ieri assieme al padre a Palazzo Marino, gli ha detto di essere molto orgogliosa di lui. Ne ha decisamente tutte le ragioni.