in foto: Immagine di repertorio

Brutto incidente stradale sulla Strada Provinciale 114 in un tratto di competenza del Comune di Cusago, nella provincia di Milano: una donna di 54 anni, che stava percorrendo un rettilineo a bordo della sua automobile, una Mini, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte prima di finire la sua corsa capovolto, con il tettuccio sull'asfalto e le ruote per aria. Durante i numerosi ribaltamenti, la donna alla guida è stata sbalzata dall'abitacolo della vettura, battendo violentemente contro la strada.

Soccorsa immediatamente da un'ambulanza dell'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, la 54enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano, dove le sue condizioni sono state giudicate critiche dal personale medico: la donna lotta tra la vita e la morte. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Corsico, che sono giunti sul posto e hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente: tra le ipotesi vagliate dai militari dell'Arma anche quella del malore.