in foto: (Archivio)

Una donna di ottantadue anni, legittima assegnataria di una casa popolare in via Oreste Salomone alla periferia di Milano, durante un periodo di ricovero in ospedale, si è vista occupare l'abitazione dove risiede da ormai molti anni. Gli occupanti, pensando forse che l'alloggio Aler fosse ormai senza inquilini, ne hanno così preso possesso infischiandosene che nella casa abitasse un'anziana signora.

L'82enne, ancora ricoverata inospedale, si è trovata così degli estranei in casa sua e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Così ieri è arrivato lo sgombero, ordinato dal questore Marcello Cardona e dal prefetto Luciana Lamorgese. Quando le forze dell'ordine sono arrivate però gli abusivi avevano già preso il largo. Gli agenti del commissariato di Mecenate hanno aperto un'inchiesta per individuare gli occupanti. Con i poliziotti anche i funzionari dell'Alea che hanno ispezionato l'alloggio e l'hanno riconsegnato alla legittima assegnataria.