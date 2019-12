in foto: Immagine di repertorio

Il cadavere di una donna è stato ritrovato oggi, giovedì 12 dicembre, nel centro commerciale di Jerago con Ornago in provincia di Varese. Come riferito dai carabinieri, la donna, una 48enne, si è suicidata all'interno del magazzino della farmacia di cui era titolare durante l'orario di apertura in un momento in cui probabilmente non vi erano clienti. Secondo quanto verificato, l'estremo gesto sarebbe dovuto a dei problemi familiari che apparivano evidentemente insormontabili, anche se come sempre in questi casi è impossibile sapere esattamente cosa stesse attraversando la 48enne.

La donna si è impiccata sul retro della sua farmacia

Sul posto erano giunti in codice rosso anche un'ambulanza e un'automedica del 118, i cui equipaggi però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, avvisando i carabinieri della compagnia di Gallarate. La 48enne si sarebbe recata come tutti i giorni al lavoro: poi, forse approfittando di un momento in cui l'affluenza di clienti era scarsa e in cui i dipendenti erano impegnati nella parte aperta al pubblico, si è recata nel magazzino sul retro della farmacia e si è tolta la vita impiccandosi.