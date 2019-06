in foto: Jennifer Aniston alla premiere di Murder Mystery

Anche Jennifer Aniston non ha saputo resistere al fascino del lago di Como e così intervistata a pochi giorni dal debutto del nuovo prodotto Netflix che la vede protagonista, il film "Murder Mystery", l'attrice americana ha espresso tutto il proprio amore non solo per il lago ma anche per l'Italia. "È molto raro quando vai in un posto bellissimo e hai degli amici proprio lì – ha spiegato la Aniston – è stato un vero piacere", il riferimento è ovviamente all'amico e attore George Clooney che sul lago di Como a Laglio ha acquistato una villa, la celebre Villa Oleandra, dove spesso trascorre vacanze in compagnia di amici e della moglie Amal Alamuddin.

Il film Murder Mystery girato sul Lario insieme con l'attore Adam Sandler

Ed è stato proprio durante le riprese del film che l'attore ha trascorso del tempo con la Aniston e con il coprotagonista di Murder Myster, Adam Sandler: "È stato divertente – ha spiegato Adam – una grande serata sula Lago di Como, una notte perfetta". Una serata, secondo alcune indiscrezioni, alla quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche Bono degli U2. La pellicola che verrà distribuita sulla piattaforma Netflix a partire dal 14 giugno, è stata girata un anno fa e molte delle scene sono state messe in scena proprio a Como, nel centro città, ma anche sul lago tra Argegno e Carate Urio. Un'esperienza che è rimasta nel cuore dei due attori americani e della talentuosa Jennifer Aniston che ha definito il lago di Como "bellissimo".