Milano incontra il Giappone alla Fabbrica del vapore. Da oggi, venerdì 5 ottobre fino a lunedì 8 ottobre il capoluogo lombardo ospita la prima edizione del Japan festival. La manifestazione celebra la cultura del Giappone attraverso il suo cibo, la creatività, la musica, il divertimento: dal sushi al sake, dai manga alle arti marziali, per appassionati e curiosi della cultura del Sol levante si tratta di un appuntamento irrinunciabile. Nei quattro giorni della manifestazione si potrà partecipare a laboratori, spettacoli, dimostrazioni, workshop, degustazioni di sake e sperimentare le tradizioni gastronomiche giapponesi in un’area dedicata al cibo.

I laboratori affrontano vari aspetti delle tradizioni giapponesi: dalle arti marziali agli origami (le "sculture" realizzate con la carta), dal rituale della vestizione del kimono a corsi di cucina per imparare a preparare il sushi, passando per laboratori di disegno e manga (i caratteristici fumetti giapponesi) e di calligrafia, un'altra arte coltivata da secoli nel Paese orientale. Il festival inizierà venerdì 5 ottobre alle 17 con una conferenza d'apertura. Per poter accedere al Japan Festival 2018 sarà necessario associarsi compilando il modulo di sottoscrizione online o anche in loco e pagando la quota della consumazione obbligatoria, pari a 10 euro, che sarà spendibile nell’arco dei quattro giorni di manifestazione. Questi gli orari di apertura al pubblico: