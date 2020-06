Un momento di disattenzione, un bimbo che spinto dalla curiosità cerca di capire cosa stia succedendo sui fornelli e accidentalmente si rovescia addosso una pentola piena d'acqua bollente. Questa presumibilmente la dinamica di quanto accaduto ieri pomeriggio a Izano, piccolo comune in provincia di Cremona, nell'abitazione di una famiglia con un bimbo di 16 mesi. Attorno alle 17.30 il piccolo, evidentemente sfuggendo per qualche attimo al controllo da parte dei genitori, ha preso dai fornelli una pentola in cui stava bollendo dell'acqua e se l'è inavvertitamente rovesciata addosso, rimanendo ustionato. Sono stati gli stessi genitori a lanciare subito l'allarme: sul posto, come riporta la testata locale "Crema online", sono intervenute prima un'ambulanza e un'automedica della Croce verde. La gravità delle condizioni del piccolo ha però spinto i soccorritori a richiedere l'intervento dell'elisoccorso.

Il bimbo ha riportato ustioni alle braccia e al petto

Un elicottero è quindi decollato da Brescia e ha poi trasportato il bimbo all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano, dove è attualmente ricoverato in codice giallo. Nell'incidente domestico il piccolo ha riportato ustioni alle braccia e al petto. Nonostante la paura, per fortuna il bimbo non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Romanengo, cui spetterà accertare con esattezza quanto accaduto e capire per quali motivi il bimbo sia riuscito a sfuggire al controllo dei genitori e ad avvicinarsi da solo ai fornelli.